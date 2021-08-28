Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии

Плакаты с Калининградом в довоенных границах Германии могут скрывать "сюрпризы" для России. Тем более, что на изображенных баннерах содержится надпись "Мы не забываем", написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам политика, это похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и других кругах. В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться - и наверняка скрываются - большие идейные и политические сюрпризы. "Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли", - особо отметил Пушков.

Напомним, накануне выборов на столбах в городе Тетеров, расположенном в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, появились необычные баннеры. Они представляют собой реплику плакатов 1949 года, на которых Германия изображена в довоенных границах с включенной в ее состав Калининградской областью.

"Они вводят в заблуждение и должны быть удалены, потому что они не являются плакатами ХДС, одобренными партией", - заявил представитель Христианско-демократического союза Ханнес Деттманн. Следователям поставлена задача выяснить, не появлялись ли аналогичные агитплакаты в других городах ФРГ.

В настоящее время в стране проходит предвыборная кампания по выборам в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября.