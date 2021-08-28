КБМ из Коломны показало три сенсационные премьеры на "Армии-2021"

Сразу три по-настоящему сенсационные премьеры на форуме "Армия-2021" показало КБМ из Коломны.

Макет танка Т-80 с комплексом активной защиты "Арена-Э". Красным цветом выделены элемента защиты, расположенные вокруг башни и на ее крыше. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

Прежде всего, это легкая многоцелевая ракета 305Э. Она предназначена для применения с вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Отличается высокой точностью, гарантированная дальность управляемого полета - 14,5 км. Масса осколочно-фугасной боевой части 25 кг, что гарантирует уничтожение любого танка или хорошо укрепленного объекта. В ней реализован принцип "выстрелил - забыл". Вертолет может работать сразу по нескольким целям - стационарным или движущимся. Как уверяют разработчики, уклониться от такой ракеты невозможно. Подобных ракет в наших арсеналах еще не было.

Другая сенсация - адаптация управляемой ракеты 9М123 сухопутного комплекса "Хризантема-С" к пускам с вертолета Ми-28НМ. Это очень мощная ракета, способная уверенно наводиться на цель в любых погодных условиях, днем и ночью.

Интересно, работу над "Хризантемой-С" еще в начале 1980-х начал Сергей Павлович Непобедимый. Тогда он был генеральным конструктором и гендиректором КБМ. Полностью комплекс был готов уже в середине 1980-х. Он настолько опередил время, что военные долго не решались брать его на вооружение. И только в новом веке "Хризантема-С" стала поступать в войска. Созданная сорок лет назад управляемая всепогодная ракета осталась лучшей в мире в своем классе. И вот теперь она стала не только сухопутной, но и авиационной.

Управляемая противотанковая ракета сухопутного комплекса "Хризантема-С", адаптированная к применению с ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

Еще одна новинка, созданная С.П. Непобедимым более тридцати лет назад - комплекс активной защиты бронетехники "Арена-Э". Танк, по сути, получал индивидуальный комплекс противоракетной обороны. Это была одна из последних разработок знаменитого конструктора. Но то, что демонстрировало КБМ на форуме "Армия-2021", действительно можно назвать новинкой. "Арена" первого поколения представляла из себя своеобразную бочку, устанавливаемую на башню танка. Из этой бочки выстреливались элементы, поражавшие противотанковые ракеты в диапазоне 360 градусов - отсюда и название. Проблема заключалась в том, что бочка сама была хорошей мишенью и могла поражаться из стрелкового оружия.

Современным конструкторам КБМ удалось кардинально переработать "Арену-Э", создав защитный комплекс нового поколения. И РЛС, отслеживающая подлет вражеских ракет, и модули защитных боеприпасов, и вычислительный комплекс размещены вокруг башни танка. Они имеют хорошую броневую защиту и обеспечивают круговую защиту танка от всех типов управляемых противотанковых ракет, включая новейшие, и тех, что пускаются из носимых РПГ. По своим боевым и эксплуатационным характеристикам обновленная "Арена-Э" аналогов в мире не имеет. На модели танка, оснащенного комплексом активной защиты, красным цветом выделены все элементы обновленной "Арены-Э".

Стоит повторить, "Хризантему" и "Арену" когда-то проектировали под руководством С.П. Непобедимого. Сергей Павлович Непобедимый - Герой Социалистического Труда, член-корреспондент РАН, академик РАРАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета Министров СССР, кавалер трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, заслуженный конструктор Российской Федерации. Всю свою жизнь С.П. Непобедимый посвятил разработке артиллерийского и ракетного вооружения. Под его руководством и при личном участии сданы на вооружение и поставлены в серийное производство 28 ракетных комплексов различного назначения.

Из жизни он ушел 11 апреля 2014 года, похоронен на военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

13 сентября коллектив КБМ будет отмечать 100-летие со дня рождения Сергея Павловича. Готовятся к этой дате очень серьезно.

В Мемориальном парке Коломны уже установлен бюст С.П. Непобедимого. Его торжественное открытие состоится 13 сентября. Готовится к выпуску хорошо иллюстрированная книга "Сергей Павлович Непобедимый". Также монтируется документальный фильм о великом конструкторе, который планируется показать на одном из центральных каналов ТВ. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге готовится шкаф-витрина с личными вещами С.П. Непобедимого. Планируется провести круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения Сергея Павловича, с приглашением студентов Военмеха, курсантов Михайловской академии, членов РАРАН.

Отделение "Марки России" по Московской области выпускает маркированный конверт с портретом С.П. Непобедимого.

Указом Президента РФ от 2 августа 2021 г. 448-й Ракетной бригаде, оснащенной ОТРК "Искандер-М", присвоено почетное наименование "имени С.П. Непобедимого". Впервые ракетной бригаде присвоено звание не военачальника, а конструктора. Лишь благодаря Сергею Павловичу удалось запустить проектирование "Искандера" взамен уничтоженных под давлением американцев оперативно-тактических ракет "Ока".

Коллектив КБМ в Коломне чтит память Непобедимого и, как показал форум "Армия-2021", активно развивает и преумножает его конструкторское наследие.