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28.08.2021 04:48
Рубрика: Общество

На следующей неделе температура воздуха понизится до 5-10 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Комфортная летняя погода ожидает москвичей в эти выходные.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В субботу и воскресенье воздух прогреется до 23-25 градусов. При этом 28 августа осадков не ожидается, а 29-го возможны кратковременные дожди.

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
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Такой же характер погоды, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сохранится и 30 августа. А вот в последний день лета, 31 августа, потеплеет до +26, возможен кратковременный дождь.

Тепло будет и 1 сентября. В День знаний переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем 21-26 градусов. Второго сентября начнется похолодание - сначала до 17-22 градусов, а к выходным станет еще прохладнее - будет не выше 12-17 градусов. В темное время суток - от 5 до 10 градусов тепла.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов в ближайшие дни. Так, 28-30 августа в Карелии минимальная ночная температура составит минус 2 градуса. Аналогичная ночная погода в те же дни ожидает жителей Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областей.

28 и 29 августа до минус двух по ночам - в Костромской области. В Забайкальском крае ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Даже в Башкирии 29 и 30 августа в темное время суток до минус двух градусов.

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