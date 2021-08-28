СК и прокуратура начали проверку пожара в больнице Ярославля

В Ярославле ночью произошло возгорание в городской больнице № 3. Прокуратура области начала проверку случившегося, на месте также работают следователи СУ СК по региону.

По данным регионального главка МЧС, сообщение в пожаре в клинической больнице №3 Ярославля на улице Маяковского поступило в 22:09. По прибытии пожарные обнаружили сильное задымление на втором этаже. Персоналом больницы было эвакуировано 76 человек. Как выяснилось, в одной из палат загорелся матрас. В 22:28 пожар был ликвидирован полностью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Обстоятельства пожара выясняются. По предварительным данным МЧС, к пожару могли привести нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность при курении.

В больнице прокуратура также начала проверку. На месте работает прокурор Заволжского района Ярославля. По информации ведомства, возгорание произошло в одной из палат терапевтического отделения. По окончании прокурорской проверки будет дана оценка организации безопасности в медучреждении.