В МЧС назвали предварительную причину пожара в больнице Ярославля

В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской клинической больнице №3 - электротехническая.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты, а также прокурор Заволжского района Виталий Нищенков. Надзорным ведомством организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.

Экстренные службы узнали о возгорании в одной из палат терапевтического отделения в 22:09 по местному времени. Очаг задымления был на первом этаже. Медперсонал сам потушил огонь. В момент происшествия в здании находились 90 пациентов с COVID-19. Эвакуированы 76 больных. Восемь человек из реанимации переведены в другую больницу, пишет ТАСС.

В региональном правительстве сообщили об одном погибшем, опровергнув информацию о трех скончавшихся в результате данного инцидента.