Солисту Rammstein в РФ выдано предписание о соблюдении ограничений

Солисту популярной группы Rammstein Тиллю Линдеманну выдано предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Такое решение связано с планами музыканта дать большой концерт в Тверской области.

Представители правоохранительных органов, узнав об этом, минувшей ночью пришли в гостиничный номер в отеле в Завидово, где проживал музыкант.

"Тиллю Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который был запланирован, несмотря на введённые ограничения на проведение массовых мероприятий", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Официальные комментарии по поводу этой ситуации от российских силовых и правоохранительных ведомств пока не поступали.

По данным "РГ", проведение концерта не запретили, а музыканта лишь предупредили об административной ответственности, если на концерте соберётся более 500 человек.

Ранее стало известно, что Линдеманн выступит в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", проходящего на Красной площади в Москве.