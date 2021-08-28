Власти: Пациент ярославской больницы погиб не от пожара

В Ярославле в клинической больнице, где ночью произошел пожар, погиб один человек. Его смерть не связана с возгоранием, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора департамента здравоохранения региона Василия Тубашова.

По информации пресс-службы, в больнице находились пациенты с диагнозом COVID-19. Погибший мужчина скончался от болезни, он находился в реанимационном отделении. Его смерть была констатирована в 21:50 - до того, как начался пожар. "Мы не видим связи ЧП и смерти пациента", - подчеркнул Василий Тубашов.

Он также подчеркнул, что в палате, где произошел пожар, аппаратов ИВЛ не было. Пресс-центр правительства области также сообщает, что подача электроэнергии и кисилорода в больнице не нарушена.

После пожара в больнице №3 Ярославля проверки пожарной безопасности пройдут во всех медучреждениях области.