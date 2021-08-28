Видео: Ростовскую область вновь атаковали миллионы зеленых комаров

Жители Ростовской области делятся в соцсетях фото и видео, где полчища комаров облюбовали все возможные места. На видео люди горстями собирают насекомых.

По словам местных жителей, комары проникают в дома и подъезды, залетают в нос и рот, и от них практически невозможно скрыться.

"РГ" писала о том, что для человека эти комары безопасны, так как взрослые особи вообще не питаются: их ротовые органы недоразвиты. Продолжительность жизни насекомых составляет от двух до пяти дней.

Насекомые известны науке под именем хирономиды - в просторечии комары-звонцы. Свое название они получили из-за характерного звука, возникающего потому, что этот вид машет крыльями со скоростью до 1000 взмахов в секунду.