Роспотребнадзор: Предпосылок для вытеснения "дельты" другими штаммами нет

Дельта-штамм коронавируса остается в мире основным. Предпосылок для распространения других разновидностей SARS-CoV-2 пока нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эпидемиолога Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

У российского ведомства есть доступ к международной базе данных, где собрана информация по всем штаммам. "В Южной Америке до последнего времени превалировал штамм "гамма", но и он сейчас активно вытесняется штаммом "дельта", который начинает преобладать уже и там. Все остальные геноварианты коронавируса на планете выявляются менее чем в 10 процентах случаев", - сказала Пшеничная. Она отметила, что во всем мире наращиваются темпы вакцинации, а значит, есть шансы предотвратить или снизить риски образования новых штаммов.

Тем временем российские ученые пытаются создать такой коктейль из антител, который будет способен нейтрализовать все известные мутации COVID-19. Глава екатеринбургского филиала центра "Вектор" Александр Семенов подчеркнул, что у таких антител ограниченные возможности применения. Они подходят для экстренной профилактики.