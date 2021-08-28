Российская компания создала человекоподобного робота

Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, новая машина также имеет гиперреалистичную кожу, позволяющую лучше воспроизводить человеческие эмоции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В ней отметили, что главным отличием новой модели являются подвижные руки, способные совершать движения в 12 степенях свободы. В каждой руке у робота по восемь двигателей, он может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника, посылать воздушные поцелуи.

Ранее стало известно, что российский Промобот начал работать в одном из крупнейших бразильских торговых центров, Patio Paulista, на главной улице Сан-Паулу. Причем это не единственный робот компании, который трудится в торговом центре: в июле стало известно, что крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на нескольких языках. Еще один Промобот также в июле начал работать в базирующейся в Берлине компании Security-Robotics.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Промобот можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.