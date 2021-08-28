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28.08.2021 11:51
Рубрика: В мире

США выделят Украине 60 миллионов долларов военной помощи

Текст: Александр Саможнев

США выделят Украине 60 миллионов долларов по линии Пентагона, сообщил Белый дом.

На Украине узнали об ультиматуме Меркель Зеленскому

"Президент Джо Байден поручил перенаправить для помощи Украине до 60 миллионов долларов из средств министерства обороны, выделенных на оборонные расходы и услуги, а также военное обучение и подготовку", - цитирует РИА Новости меморандум.

Объявление о военной помощи Белый дом сделал незадолго до визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Джен Псаки подтвердила, что Зеленского ждут в Вашингтоне 31 августа. На этот день намечен окончательный вывод американского военного контингента из Афганистана и завершение эвакуации гражданского персонала. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

В мире США В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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