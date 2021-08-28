Стали известны детали ликвидации террориста в Афганистане

Военный оговорился, что было неясно, причастен ли этот человек конкретно к взрыву смертника в четверг у ворот аэропорта Кабула, куда толпы афганцев отчаянно пытались попасть в ходе эвакуации после быстрого захвата власти талибами (запрещены в РФ).

Удар был нанесен беспилотником MQ-9 Reaper и боеприпасами, которые были выбраны для точности и для того, чтобы свести к минимуму любые жертвы среди гражданского населения. В момент атаки цель находилась в автомобиле с сообщником в изолированном районе. Речь якобы шла о "планировщике теракта".

Руководители Пентагона заявили журналистам, что готовы к любым ответным действиям, которые прикажет президент. "У нас есть варианты прямо сейчас", - сказал генерал-майор Хэнк Тейлор из Объединенного штаба Пентагона.

В пятницу Байдена предупредили, что через день после взрыва террориста-смертника в Кабуле "вероятен еще один теракт". Меры против террористов должны позволить уложиться в установленный президентом США срок полного вывода войск - 31 августа.

Справка "РГ"

Первый полет беспилотника MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем. По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 километров в час и потолок до 15 километров. MQ-9 оснащен отказоустойчивой системой управления полетом, способен нести ракеты Hellfire класса "воздух-поверхность" с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением, а также управляемые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, а также GBU-38 со спутниковым наведением.