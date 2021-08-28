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28.08.2021 14:12
Рубрика: В мире

Талибы потребовали сдать оружие и автомашины прежнего режима

Текст: Александр Саможнев

Жители Кабула должны в течение недели сдать "Талибану" (запрещен в РФ) автомобили, оружие и боеприпасы, оставшиеся от правительственных сил, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.

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В случае обнаружения правительственных автомобилей и оружия после установленного срока в отношении владельца будут приняты меры.

Движение "Талибан" 15 августа без боя захватило Кабул и в течение нескольких часов установило полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что по конституции он становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. В настоящее время он находится в Панджшерской долине, передает ТАСС.

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