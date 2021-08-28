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28.08.2021 22:01
Рубрика: В мире

Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию

Текст: Александр Саможнев

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) осуждает авиаудары и считает спецоперацию США атакой по территории Афганистана.

Фото: SHAKIB RAHMANI / AFP
Стали известны детали ликвидации террориста в Афганистане

"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", - цитирует Reuters талибов.

Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. При помощи беспилотника были уничтожены два представителя ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), которые участвовали в планировании нападения на аэропорт Кабул. По данным американских военных, мирные жители не пострадали.

Авиаудар последовал за терактом 26 августа рядом с аэропортом Кабула, в результате чего погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

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