Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) осуждает авиаудары и считает спецоперацию США атакой по территории Афганистана.

"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", - цитирует Reuters талибов.

Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. При помощи беспилотника были уничтожены два представителя ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), которые участвовали в планировании нападения на аэропорт Кабул. По данным американских военных, мирные жители не пострадали.

Авиаудар последовал за терактом 26 августа рядом с аэропортом Кабула, в результате чего погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.