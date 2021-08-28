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28.08.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Туроператоры начинают продажи туров в Египет с вылетом из регионов

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры срочно формируют туры в Египет с вылетами из регионов России прямыми рейсами. Продажи откроют к началу сентября, рассказали "РГ" представители туриндустрии.

"Туры скоро появятся на сайте. Вылеты планируются в ближайшее время", - рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В компании TEZ Tour отметили, что формируют полетные программы, ожидая информации по перелетам от авиакомпаний. Туроператор предполагает предложить туры на курорты Египта на рейсах S7 и "Уральских авиалиний" из Москвы, на рейсах S7 - из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы. Представитель ещё одного туроператора отметил, что, вероятнее всего, начнет продажи туров в первых числах сентября.

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с 27 августа число регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличили с пяти до пятнадцати в неделю. Также разрешили авиакомпаниям выполнять по одному рейсу в каждый из двух курортных городов Египта из 49 городов России, из которых в настоящее время разрешены международные полеты. Однако решение по распределению рейсов между авиакомпаниями было принято вечером 26 августа. Потому туроператоры не успели подготовить туры к продаже с 27 августа.

Цены на туры в Египет на новых рейсах неизвестны, пока авиакомпании не объявили стоимость билетов. Ранее стоимость недельных туров в Египет в отель "три звезды" по системе "все включено" стартовала примерно от 40 тысяч рублей на человека.

Как рассказал "РГ" представитель авиакомпании "Уральские авиалинии", расписание рейсов ещё только формируется, потому сейчас невозможно озвучить среднюю стоимость билетов. "В начале следующей недели планируем открыть продажи на регулярный рейс по маршруту Жуковский - Хургада с частотой один раз в неделю", - отметили в компании.

В авиакомпании S7 Airlines сообщили "РГ", что полеты начнутся, ориентировочно, в сентябре.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что увеличение количества рейсов не сильно повлияет на цены, так как спрос будет большой. В АТОР обратились в оперштаб с просьбой отменить квоты на рейсы в Египет и разрешить чартеры.

В Росавиации отметили, что также проводят работу с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.

Фото: Getty Images
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Как сообщили в Росавиации, поступили заявки от 13 российских авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, на более чем 90 маршрутов. Пока прямые рейсы на курорты из Москвы выполняла только авиакомпания "Россия". Теперь в соответствии с предоставленным разрешением из Москвы на курорты Египта будут летать также авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines. S7 также сможет летать из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы. Также увеличено количество рейсов авиакомпании "Россия". Этот перевозчик получил разрешения на полеты из Воронежа, Краснодара, Минеральных вод и Ростова-на-Дону.

Кроме того, из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Хургаду будет летать авиакомпания "Уральские авиалинии", а авиакомпании "Азур Эйр" - в Шарм-эль-Шейх. "Азур Аэйр" также может летать на курорты Египта из Владивостока и Петропавловск-Камчатского, а "Икар" - из Хабаровска.

Перевозчик "Северный ветер" может начать полеты из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и других городов. Из Белгорода и Волгограда сможет летать авиакомпания "Ямал", а из Саратова - "Ред Вингз".

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