В 2021 году 69 человек погибли в ДТП, совершенных по вине таксистов

В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине таксистов, за 7 месяцев текущего года погибли около 70 человек.

Согласно статистике ГИБДД России, всего в период с января по июль включительно было совершено около 2 тысяч ДТП, виновными в которых были признаны водители такси.

"За указанный отчётный период в России произошло 1,9 тыс. ДТП по вине водителей легкового такси. В этих аварийщиков были ранены 2,4 тыс. человек, погибли 69", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Основными же причинами перечисленных ДТП, как было установлено, стали такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение требований сигналов светофора, а также нарушение правил перестроения и выезд на полосу встречного движения.

Накануне столичная Госавтоинспекции сообщила статистику ДТП с участием каршеринговых автомобилей.