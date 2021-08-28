В Сети показали разработанный в 1975 году электромобиль "Жигули"

Электромобиль "Жигули" на базе универсала ВАЗ-2102 мог появиться в линейке АвтоВАЗа еще в 1980-е годы. Об этой не слишком известной модели рассказал паблик "Автоград Ньюс".

Оказывается, машина под названием ВАЗ-2801 была спроектирована в 1975 году в Управлении главного конструктора Волжского автозавода. А в начале 1980-х завод выпустил небольшую партию таких электрокаров в количестве 47 штук. Примечательно, что машины использовались не только в родном Тольятти, но и добрались до Москвы и даже до Киева. Правда, на дороги общего пользования их не выпускали - они работали на заводских территориях.

Что касается оснащения, то ВАЗ-2801 получил электромотор мощностью 34 лошадиных силы. Для автономного хода "Жигули" оснастили никель-цинковыми батареями. Они весили 380 кг и размещались в задней части салона. Для этого у "двушки" пришлось закрыть грузовой отсек, освободив водителю и пассажирам только передние места. При этом на боковине сделали большой люк - видимо, для доступа к батареям. Заряда, как пишет источник, хватало минимум на 80 км пути.

Этот показатель для тех времен кажется фантастическим, как и весь электромобиль в целом. Однако дальнейшего развития проект не получил. Да и никакой инфраструктуры в СССР для таких машин, конечно, не было. И это понятно. Куда удивительнее, что за следующие 30-40 лет в этом смысле в стране изменилось слишком мало. И задел, который создавали инженеры АвтоВАЗа, увы, использован не был. Следующий электромобиль - Ellada - в Тольятти создали только в 2012-м.