В Сети рассказали о неизвестной прежде Lada

ВАЗ-2120 "Лада Надежда" - первый серийный минивэн российской разработки - в конце нулевых годов мог "переродиться" в легкий грузовик с индексом 2920. Такая машина была полностью разработана и построена в экспериментальном образце, пишет Drom. Издание опубликовало фото прототипа 2920, которые прежде держались в секрете.

Созданием 2920 в 2006-2008 гг. занималась команда бывших специалистов АвтоВАЗа, причем заказчиком работ выступало расположенное в Аргуне предприятие "Чеченавто".

По принципиальному решению эта разработка похожа на мелкосерийные ВИСы. Кабина повторяет кузов "Надежды" до средней стойки, задняя часть - это пристыкованная к кабине полурама, на которую водружается грузовая надстройка (бортовая платформа, фургон, рефрижератор и т. д.).

В отличие от "Надежды", имевшей полноприводную трансмиссию, грузовой 2920 был наделен заднеприводным шасси. Ведущий мост позаимствовали у "Волги", заднюю подвеску выполнили на листовых рессорах (это повышает грузоподъемность). Колесная база - точно такая же, как у 2120 и 2131 - 2700 мм. 2920 мог перевозить до 800 кг груза, по этой характеристике машина стояла между ВИСами и ГАЗом "Соболь".

Кабину грузовика "Чеченавто" планировало изготавливать на выкупленных у АвтоВАЗа пресс-штампах, у него же рассчитывало приобретать в готовом виде двигатели и коробки передач. Руководство АвтоВАЗа поначалу согласилось передать оснастку в Аргун, но затем внезапно изменило решение. Вот почему 2920 не пошел в серийное производство.

Напомним, сам минивэн "Надежда" опирался на полноприводное шасси пятидверной "Нивы" ВАЗ-2131. Автомобиль имел семиместный салон и выпускался в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа. С 1998 по 2006 годы было собрано 8 тысяч таких машин.

Фото: www.drom.ru