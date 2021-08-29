Белый дом: США и союзники вывезли за субботу из Афганистана 2 тысячи человек

Соединенные Штаты и их союзники за субботу эвакуировали из Афганистана еще около двух тысяч человек. Об этом в Twitter сообщила заместитель официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Отмечается, что военно-транспортная авиация США совершила 11 рейсов, а партнеры Вашингтона по коалиции - семь.

Американцы предупреждали заранее о сокращении масштабов эвакуации через аэропорт Кабула в сравнении с предыдущими днями, объясняя это необходимостью сосредоточиться на выводе войск и вывозе оборудования к 31 августа, пишет РИА Новости.

С 14 августа из Афганистана были вывезены 113,5 тысячи американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска. По подсчетам Белого дома, всего с конца июля страну покинули 119 тысяч человек.

Ранее президент США Джо Байден предупредил о высокой вероятности новой террористической атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. По его словам, ситуация остается "чрезвычайно опасной". Хозяин Белого дома отдал приказ военным принять все меры для защиты личного состава.