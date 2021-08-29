Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула

Военные США считают высокой вероятность новой террористической атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден, отметив, что ситуация остается "чрезвычайно опасной".

Хозяин Белого дома отдал приказ военным принять все меры для защиты личного состава. Байдена заверили, что военнослужащие располагают необходимыми для этого полномочиями и ресурсами. "Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", - цитирует РИА Новости президента.

К 31 августа американские войска должны покинуть Кабул, завершив эвакуацию тысяч граждан США и других стран, а также местных жителей из групп риска. При этом Байден отметил, что обсудил со своими советниками и генералитетом возможности продолжения вывоза людей и после вывода войск.

Напомним, на этой неделе более ста человек погибли в результате нескольких взрывов в столице Афганистана. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких точках Кабула, в том числе возле аэропорта. Жертвами терактов стали 90 местных жителей и 13 американских солдат. По данным газеты The Wall Street Journal, общее число пострадавших составляет 1338 человек.