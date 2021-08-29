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29.08.2021 01:31
Рубрика: В мире

Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Военные США считают высокой вероятность новой террористической атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден, отметив, что ситуация остается "чрезвычайно опасной".

Фото: Ben Shread/UK MOD Crown copyright 2021/Handout via REUTERS
Пентагон сообщил о контроле американских военных над аэропортом Кабула

Хозяин Белого дома отдал приказ военным принять все меры для защиты личного состава. Байдена заверили, что военнослужащие располагают необходимыми для этого полномочиями и ресурсами. "Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", - цитирует РИА Новости президента.

К 31 августа американские войска должны покинуть Кабул, завершив эвакуацию тысяч граждан США и других стран, а также местных жителей из групп риска. При этом Байден отметил, что обсудил со своими советниками и генералитетом возможности продолжения вывоза людей и после вывода войск.

Напомним, на этой неделе более ста человек погибли в результате нескольких взрывов в столице Афганистана. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких точках Кабула, в том числе возле аэропорта. Жертвами терактов стали 90 местных жителей и 13 американских солдат. По данным газеты The Wall Street Journal, общее число пострадавших составляет 1338 человек.

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