Через сколько метров начинают действовать запрещающие знаки

Многие водители не вполне понимают, когда начинают действовать запрещающие знаки, ошибочно полагая, что наложение штрафа, к примеру, за превышение скорости после знака ограничения становится возможным через 15-20 метров в городе и 40-50 метров на трассе.

К сожалению, существование такой зоны адаптации к знаку - не более чем миф. Фактически действие запрещающего знака начинается сразу за ним, то есть при проезде хотя бы пары сантиметров после знака 60 км/ч cо скоростью 81 км/ч и более водитель уже может быть оштрафован.

Другое дело, как настраиваются камеры фиксации нарушений скоростного лимита. Прежде всего, нарушение может быть зафиксировано, как только автомобиль-нарушитель попадает в поле зрения радара и/или видеокамеры. Причем это не обязательно будет комплекс, установленный по ходу движения. Камеры, считывающие задние номерные знаки, также достаточно распространены. Поэтому фактически - когда нарушитель оказался в поле зрения камеры - с этого момент и начинается процесс фиксации нарушения.

При этом не столь важно, какой тип фиксации нарушения используется. К примеру, комплекс "Автоураган" вычисляет скорость движения объекта методом по видеоизображению, анализируя измерение параметров наблюдаемого объекта в кадре. Или, скажем, радарный комплекс "Кордон" в ходе фиксации одновременно распознает номер автомобиля, определяет его координаты и производит расчет скорости.

Еще один важный вопрос, вызывающий споры, - до какого момента или объекта длится действия знака ограничения скорости. Как гласит законодательство, действие знака будет длиться:

1) До следующего знака, снимающего ограничение.

2) До конца населенного пункта.

3) До ближайшего пересечения дорог.

В последнем случае следует учитывать, что выезды с прилегающих территорий, а также места примыкания грунтовых дорог без покрытия не считаются перекрестками. Кроме того, ограничивает зону действия знака начало населенного пункта. Речь идет о табличке 5.23 с названием города или поселка на белом фоне. После нее начинается ограничение скорости в 60 км/ч.

Если знак ограничения скорости временный, то опять-таки вопреки распространенному мнению, водителю следует сбрасывать скорость загодя. Более того, у временных знаков особый статус. В случае их противоречия стационар н ым знакам, ориентироваться нужно именно на временные.

Следует учитывать и то, что временные знаки ограничения скорости действуют до знаков отмены 3.21, которые также выполняются на желтом фоне.

При этом соответствующие знаки на белом фоне (то есть стационарные) также отменяют действие временных знаков запрета. И, к слову, установка автомобилей ГИБДД с оборудованием фото- и видеофиксации нарушений на участках, где скорость движения временно ограничена, вопреки расхожему мнению, не запрещена, равно как и фиксация нарушений на этом участке в ручном режиме сотрудником ГИБДД.

Особым случаем следует считать ситуацию с проездом знаков, где под обозначением скоростного лимита присутствуют белые таблички с обозначением длины нейтральной зоны. Это могут быть, к примеру, цифры 100 или 200. В этом случае у водителя появляется в запасе соответствующее количество метров, чтобы сбросить скорость. Как правило, после таких отсроченных зон ограничения скорости устанавливаются дополнительные знаки ограничения скорости.

Добавим, что если водитель не заметил знак, ограничивающий скорость из-за закрывающего его дерева или, к примеру, проезжавшей рядом фуры, то факт наложения штрафа можно будет затем оспорить в суде, предоставив соответствующее видеоподтверждение.