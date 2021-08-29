Что за "стелс-камеры" появились на автодорогах России

"РГ" разобралась с тем, что за "стелс-камеры" появились на российских дорогах.

Времена, когда любители езды с превышением скорости могли полагаться на радар-детекторы, похоже, проходят.

Напомним, что такие приборы принимают сигнал от мобильных и стационарных радаров ГИБДД, но в отличие от находящихся под запретом антирадаров не подавляют принимаемый сигнал (усиленным сигналом той же частоты), а лишь информирует о наличие в непосредственной близости камеры фиксации превышения скорости.

Между тем, прогресс не стоит на месте, и на радар-детекторы у контролирующих органов нашлась техническая управа. Речь прежде всего о так называемых "стелс-камерах", измеряющих скорость не за счет испускания и приемки радиосигналов, а, к примеру, вычисляющих среднюю скорость движения автомобиля. Примеры таких "среднемеров" - комплексы "Автодория" и "Бумеранг".

Первый, придуманный в Казани, можно встретить сегодня не только на дорогах Татарстана, но уже большинства регионов России. Экстренное торможение перед такой камерой уже не выручит. "Автодория", ориентируясь на функционал ГЛОНАСС, измерит среднюю скорость на протяженном отрезке (вплоть до 10 км) и если она будет выше регламентированной, это станет поводом для назначения штрафа. По сходному алгоритму действует и комплекс "Бумеранг", получая данные с комплексов фотовидеофиксации, вычисляя среднюю скорость транспортного средства между комплексами и формируя список нарушителей.

Еще одна группа "невидимых" комплексов фиксации превышения скорости - так называемые лазерные измерители, использующие вместо радиосигнала направленный световой луч. Типичный пример такого рода гаджетов - многофункциональный комплекс "АвтоУраган". Этот "соглядатай" снабжен широкоугольной видеокамерой без излучателя радиоволн, а данные о фиксируемом скоростном режиме формируются по количеству кадров в видео проезда автомобиля в границах зоны контроля. Программа здесь вычисляет нарушителей и выделяет их из общего потока, обозначая такие машины красным цветом. При этом для формирования доказательной базы ведется и сохраняется видеосъемка.

Или возьмем такой гаджет-"невидимку", как лазерный переносной прибор фиксации скорости ЛИСД-2. Такие устройства излучают короткие лазерные импульсы, отражающиеся от объекта и воспринимаемые радаром.

Что существенно, ЛИСД-2 может производить измерения скорости независимо от направления движения транспорта. Такой импульсный "обстрел" в том числе и с мобильных средств (в частности, патрульных автомобилей) делает ЛИСД-2 и его модификации невидимыми или как минимум трудноулавливаемым для большинством радар-детекторов.

Еще один лазерный комплекс, "Амата", как и его модернизированный вариант Амата-РД, также могут устанавливаться не только стационарно, но и в салонах автомобилей патрульной службы. На видеоизображения автомобилей-нарушителей здесь наносятся специальные метки, что серьезно укрепляет доказательную базу контролирующих служб.

Существенно и то, что применение лазерной технологии позволяет получать снимки нарушений хорошего качества даже в условиях плохой видимости - в дождь, снег, туман и т.д. В свою очередь для большинства радар-детекторов дальнее распознавание Амата-РД, особенно если комплекс установлен внутри курсирующей полицейской машины, проблематично.

Таким образом, даже самые современные радар-детекторы сегодня - не гарантия от того, что электроника вовремя предупредит вас о наличии камеры фиксации превышения скорости. Вопрос о применении антирадаров и вовсе риторический. За использование таких устройств, создающих помехи системам фиксации скорости, водителю грозит наказание по статье 13.3 КоАП РФ в виде штрафа от 500 до 1000 рублей вместе с изъятием антирадара.

Впрочем, инспекторы ДПС находят возможности привлекать автолюбителей к административной ответственности также и за использование условно "безвредных" радар-детекторов. При этом они руководствуются пунктом 7.3 ПДД, который запрещает устанавливать в салоне дополнительные предметы, которые могут ухудшить обзорность во время эксплуатации машины. Иными словами, если радар-детектор установлен в салоне на громоздком кронштейне и хотя бы частично перекрывает водителю обзор, человек за рулем может попасть на штраф в 500 рублей или отделаться предупреждением.