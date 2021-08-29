Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции

Если в мире начнет ускоряться инфляция, то не будет защитных валют. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников рассказал, как сделать так, чтобы при инфляции не сгорели деньги.

Если вам нужны гараж, кладовые помещения или большая по площади квартира, то самое время их купить. При этом эксперт уточнил, что покупка недвижимости иногда защищает от инфляции не в полной мере. К примеру, в последние несколько недель цены на квартиры не растут, сообщает агентство "Прайм".

Верников добавил, что имеет смысл вкладываться в любые материальные активы, например, в золото и серебро, а также в акции растущих бизнесов. При этом нужно иметь в виду, что в тот момент, когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой.

Ранее россиян предупредили об опасном способе вложения денег. По мнению основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова, самой большой ошибкой, которую может допустить начинающий инвестор, является вложение значительной части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования, надеясь на удачу или чутье. Сидоров пояснил, что для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Это могут быть акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды - ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции.