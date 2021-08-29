Новости

Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле 04:53
Пушков: Глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Киева в ЕС 04:25
Белый дом: США и союзники вывезли за субботу из Афганистана 2 тысячи человек 03:55
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции 03:41
Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов 02:57
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября 02:20
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности проблем с дыханием после COVID-19 01:57
Байден предупредил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула 01:31
Кузяев высказался об отсутствии в сборной Дзюбы 00:44
Определился соперник сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу 00:00
Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане 28.08.2021
В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком 28.08.2021
В Домодедово пассажирку бизнес-класса сняли с самолета за дебош 28.08.2021
Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским 28.08.2021
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября 28.08.2021
"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею 28.08.2021
Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию 28.08.2021
Врач рассказал об основных осложнениях после COVID-19 28.08.2021
Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 28.08.2021
Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу 28.08.2021
Росстат отметил снижение цен на овощи 28.08.2021
Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 28.08.2021
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 28.08.2021
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 28.08.2021
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 28.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 03:41
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции

Если в мире начнет ускоряться инфляция, то не будет защитных валют. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников рассказал, как сделать так, чтобы при инфляции не сгорели деньги.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Финансист Тузов назвал две самые надежные валюты

Если вам нужны гараж, кладовые помещения или большая по площади квартира, то самое время их купить. При этом эксперт уточнил, что покупка недвижимости иногда защищает от инфляции не в полной мере. К примеру, в последние несколько недель цены на квартиры не растут, сообщает агентство "Прайм".

Верников добавил, что имеет смысл вкладываться в любые материальные активы, например, в золото и серебро, а также в акции растущих бизнесов. При этом нужно иметь в виду, что в тот момент, когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой.

Ранее россиян предупредили об опасном способе вложения денег. По мнению основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова, самой большой ошибкой, которую может допустить начинающий инвестор, является вложение значительной части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования, надеясь на удачу или чутье. Сидоров пояснил, что для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Это могут быть акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды - ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции.

Экономика Финансы Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Володин назвал важные законы сентября
Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности проблем с дыханием после COVID-19
Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции
Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег