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29.08.2021 18:43
Рубрика: Легковые авто

Kia Seltos спустя полтора года: разочарованных немало

Текст: Никита Юшкевич
Новый корейский кроссовер в момент выхода стал сенсацией: машина по внешности, уровню оснащения и ездовым характеристикам оказалась вдвое круче своей номинальной стоимости. Немудрено, что люди бросились в автосалоны Kia, несмотря на существенные доплаты за обязательное дополнительное оборудование. Однако, читая отзывы владельцев полтора года спустя, становится понятно, что Seltos многие переоценили.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Из того, что ожидалось

Немалая часть автовладельцев пересаживалась на "Селтос" с других автомобилей концерна Hyundai\Kia, так что многие заведомо знали о привычных недостатках корейских автомобилей, с которыми в силу других достоинств предполагалось смириться. Но получилось не у всех.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Первая ожидаемая проблема - отсутствие шумоизоляции. Да, Kia Seltos даже в топ-версиях не блещет тишиной в салоне, что отмечают практически все владельцы. Если в городе это еще не очень заметно, то на трассе становится проблемой.

Вторая - настройки подвески. Kia Seltos построен на платформе Soul, который никогда не поражал ездовыми повадками. Собственно, Seltos более-менее неплохо справляется с дорожной мелочью, однако колдобины от средних и больше даются машине не очень - обитатели салона ухабы ощущают, а стыки асфальта еще и отчетливо слышат.

Третий предсказуемый недостаток - объем багажника. 433 литра дачникам и путешественникам не хватило. Здорово, что Kia положила в подполье полноразмерную "запаску", однако это аукнулось тем, что владельцам пришлось докупать бокс на крышу.

Фото: Пресс-служба Kia

Четвертый нюанс, наличие которого многие предполагали, но все-таки на что-то надеялись - качество отделочных материалов интерьера. Для начала стоит сказать, что выглядит убранство Seltos, что называется, дорого-богато, особенно в топ-версиях. Однако по факту качество применяемых материалов остается на уровне продвинутых "бюджетников", что многие владельцы со временем и осознают. Скрипы и сверчки в салоне Seltos - норма, а зимой в морозы начинают "звучать" даже те элементы интерьера, которые обычно безмолвствуют.

Базовый мотор 1.6 - также в списке ожидаемых разочарований. Кстати, к этому недостатку многие владельцы относятся с понимаем - мол, знали на что шли. Только по факту около 13 секунд в разгоне до 100 км\ч, а при загрузке Seltos 1.6 превращается в небесного тихохода, особенно в версии с полным приводом и автоматом.

Список сюрпризов
Фото: Пресс-служба Kia

Ну а теперь о тех проблемах, увидеть которые владельцы не ожидали. Большая часть из них - следствие крайне привлекательной стоимости.

Первый недостаток - экономия на компонентах. Владельцы массово жалуются на применение дешевых комплектующих, которые быстро выходят из строя. В списке лидеров - резиновые изделия и, в первую очередь, треснутые пыльники ШРУСов. Владельцы буквально через несколько тысяч километров возвращаются с претензией. Также в зоне риска уплотнители, которые не выдерживают порой и короткой эксплуатации.

Слабым оказалось лобовое стекло: владельцы отмечают его повреждение от малейшего камушка с дороги. Целый блок претензий к штатному аккумулятору - слишком слабый: при морозах батарея быстро приходит в негодность. Учитывая, что на родной аккумулятор гарантия всего 6 месяцев (а не 5 лет), большинство владельцев, живущих в суровых условиях, меняют слабую батарею на новой машине за свой счет.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Еще одна проблема из-за дверных уплотнителей - попадание воды в салон. Не очень часто, но не однократно владельцы упоминают обнаруженные влажные коврики и даже дверные карты. По предположениям источниками протечек (как правило в дождь), помимо уплотнителей могут служить и крепления рейлингов, плафон подсветки салона и даже воздуховоды.

Лакокрасочное покрытие на новых Kia Seltos также нередко оставляет желать лучшего. Это, конечно, не сквозная коррозия, но вспучивания краски и сколы после мойки владельцы периодически отмечают.

Ну и главная проблема Kia Seltos, которая встречается у владельцев 2.0-литровой модификации - гарантийная замена… двигателя. Да-да, проблема задиров в цилиндрах 2.0-литрового мотора не миновала и новенький Seltos. Стуки в моторе и подъедание масла может встретиться и на 5 000, и на 15 000 км пробега. Благо, корейский производитель тут беспрекословно исполняет гарантийные обязательства.

#Kia