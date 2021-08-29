Kia Seltos спустя полтора года: разочарованных немало

Новый корейский кроссовер в момент выхода стал сенсацией: машина по внешности, уровню оснащения и ездовым характеристикам оказалась вдвое круче своей номинальной стоимости. Немудрено, что люди бросились в автосалоны Kia, несмотря на существенные доплаты за обязательное дополнительное оборудование. Однако, читая отзывы владельцев полтора года спустя, становится понятно, что Seltos многие переоценили.

Из того, что ожидалось

Немалая часть автовладельцев пересаживалась на "Селтос" с других автомобилей концерна Hyundai\Kia, так что многие заведомо знали о привычных недостатках корейских автомобилей, с которыми в силу других достоинств предполагалось смириться. Но получилось не у всех.

Первая ожидаемая проблема - отсутствие шумоизоляции. Да, Kia Seltos даже в топ-версиях не блещет тишиной в салоне, что отмечают практически все владельцы. Если в городе это еще не очень заметно, то на трассе становится проблемой.

Вторая - настройки подвески. Kia Seltos построен на платформе Soul, который никогда не поражал ездовыми повадками. Собственно, Seltos более-менее неплохо справляется с дорожной мелочью, однако колдобины от средних и больше даются машине не очень - обитатели салона ухабы ощущают, а стыки асфальта еще и отчетливо слышат.

Третий предсказуемый недостаток - объем багажника. 433 литра дачникам и путешественникам не хватило. Здорово, что Kia положила в подполье полноразмерную "запаску", однако это аукнулось тем, что владельцам пришлось докупать бокс на крышу.

Фото: Пресс-служба Kia

Четвертый нюанс, наличие которого многие предполагали, но все-таки на что-то надеялись - качество отделочных материалов интерьера. Для начала стоит сказать, что выглядит убранство Seltos, что называется, дорого-богато, особенно в топ-версиях. Однако по факту качество применяемых материалов остается на уровне продвинутых "бюджетников", что многие владельцы со временем и осознают. Скрипы и сверчки в салоне Seltos - норма, а зимой в морозы начинают "звучать" даже те элементы интерьера, которые обычно безмолвствуют.

Базовый мотор 1.6 - также в списке ожидаемых разочарований. Кстати, к этому недостатку многие владельцы относятся с понимаем - мол, знали на что шли. Только по факту около 13 секунд в разгоне до 100 км\ч, а при загрузке Seltos 1.6 превращается в небесного тихохода, особенно в версии с полным приводом и автоматом.

Список сюрпризов

Фото: Пресс-служба Kia

Ну а теперь о тех проблемах, увидеть которые владельцы не ожидали. Большая часть из них - следствие крайне привлекательной стоимости.

Первый недостаток - экономия на компонентах. Владельцы массово жалуются на применение дешевых комплектующих, которые быстро выходят из строя. В списке лидеров - резиновые изделия и, в первую очередь, треснутые пыльники ШРУСов. Владельцы буквально через несколько тысяч километров возвращаются с претензией. Также в зоне риска уплотнители, которые не выдерживают порой и короткой эксплуатации.

Слабым оказалось лобовое стекло: владельцы отмечают его повреждение от малейшего камушка с дороги. Целый блок претензий к штатному аккумулятору - слишком слабый: при морозах батарея быстро приходит в негодность. Учитывая, что на родной аккумулятор гарантия всего 6 месяцев (а не 5 лет), большинство владельцев, живущих в суровых условиях, меняют слабую батарею на новой машине за свой счет.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Еще одна проблема из-за дверных уплотнителей - попадание воды в салон. Не очень часто, но не однократно владельцы упоминают обнаруженные влажные коврики и даже дверные карты. По предположениям источниками протечек (как правило в дождь), помимо уплотнителей могут служить и крепления рейлингов, плафон подсветки салона и даже воздуховоды.

Лакокрасочное покрытие на новых Kia Seltos также нередко оставляет желать лучшего. Это, конечно, не сквозная коррозия, но вспучивания краски и сколы после мойки владельцы периодически отмечают.

Ну и главная проблема Kia Seltos, которая встречается у владельцев 2.0-литровой модификации - гарантийная замена… двигателя. Да-да, проблема задиров в цилиндрах 2.0-литрового мотора не миновала и новенький Seltos. Стуки в моторе и подъедание масла может встретиться и на 5 000, и на 15 000 км пробега. Благо, корейский производитель тут беспрекословно исполняет гарантийные обязательства.