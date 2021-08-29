Открыть свое дело теперь можно через нотариуса

По новым правилам нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи будущего бизнесмена на заявлении для налоговой, будет сам направлять весь пакет документов в регистрирующий орган в электронном виде.

"Просить об этом отдельно и оплачивать дополнительную услугу больше не нужно. Привлекать для передачи документов в налоговую инспекцию курьера или иного посредника также не придется", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Как подчеркивают в палате, это станет этапами единого нотариального действия, предоставляемого заявителям в удобном формате "одного окна".

Обращение к нотариусу для решения вопросов, связанных с открытием своего дела, не требует от заявителя много времени и какой-то специальной правовой подготовки. Например, не придется наводить справки, в какую налоговую инспекцию надо идти.

"Для подачи документов напрямую в налоговую для регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя нужно учесть ряд нюансов, в том числе территориальных, - поясняют эксперты. - Так, статус индивидуального предпринимателя оформляется в налоговой или МФЦ по месту прописки, юридическое лицо - в территориальном подразделении ФНС по месту нахождения организации. При этом не у каждой инспекции есть подобные полномочия - важно, чтобы это был именно регистрирующий орган".

Человек может прийти в любую нотариальной контору в любой точке страны и открыть свое дело

При обращении к нотариусу - локация и наличие личной электронной подписи не важны. Можно прийти в любую нотариальную контору в любой точке страны. Нотариус подпишет документы своей усиленной квалифицированной электронной подписью и вышлет их по защищенным цифровым каналам в нужное подразделение налоговой службы.

Регистрация документов в налоговых органах занимает до трех рабочих дней. Готовые документы могут быть направлены на электронную почту заявителя либо нотариусу, который при необходимости переведет их в бумажный вид и выдаст на руки клиенту. Госпошлина при этом не взимается, оплачивается только само нотариальное действие. В Москве, например, его стоимость составит 3 700 рублей.

Нововведения не распространяются на отдельные виды юрлиц, для регистрации которых законом предусмотрен специальный порядок. Например, на политические партии, профсоюзы, общественные, религиозные, некоммерческие и кредитные организации.

"Одна из важных функций нотариуса заключается и в обеспечении превентивной защиты при совершении им юридически значимых действий. Как следствие, снижается число судебных споров, а если такой спор все-таки возник, именно нотариус может обеспечить надежную доказательную базу. Это особенно важно в деле защиты прав слабой стороны, которой нередко выступает малый и средний бизнес", - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

В наши дни российские предприниматели обращаются к нотариусам по целому ряду корпоративных вопросов. Это, например, удостоверение сделок с долями в уставном капитале ООО, расчеты через депозит нотариуса, возврат средств на основании исполнительной надписи и многое другое.