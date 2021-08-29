Пять плюсов и минусов внедорожника Jeep Wrangler

Не так давно в России стартовали продажи юбилейной версии Jeep Wrangler. Прекрасный повод вспомнить о легендарном внедорожнике, выделив его главные плюсы и минусы.

Плюсы

1. Харизматичность и легендарность

Jeep Wrangler относится к касте автомобилей, которые принято называть имиджевыми и нишевыми, к тому же эта модель "везет" исторический багаж. К примеру, здесь можно снять крышу, двери и откинуть рамку лобового стекла, и ощутить себя в кабриолете или багги, а внешние замки надежно фиксируют длинный капот.

В то же время здесь сохранился военный дух и некоторые черты Willys CJ. Отсюда - то самое ощущение мощи и повышенной надежности, которое не свойственно большинству современных кроссоверов.

При этом лобовое стекло модернизированного Wrangler завалено сильнее в угоду аэродинамике, а электронная начинка современна - эффективная светодиодная оптика, кнопки системы бесключевого доступа на ручках дверей, радары мониторинга слепых зон под расширителями колесных арок.

Правда и то, что Jeep Wrangler навязывает (в хорошем смысле) вам повестку и стиль жизни. Вам не нужно думать, куда отправиться на выходные - конечно, на бездорожье, в путешествие, в места, где вы раньше не бывали. Очень вероятно также, что Jeep Wrangler станет вашим хобби (такие машины очень часто покупают, а потом постоянно их дорабатывают), и вы встретите много единомышленников, "болеющих" этой моделью.

2. Внедорожный потенциал

Фото: Пресс-служба FCA

Автомобили со столь серьезными внедорожными возможностями можно буквально сосчитать на пальцах одной руки, да и то большая часть этих моделей уже не выпускается, или сменила поколение, переквалифицировавшись в кроссоверы с несущим кузовом.

Крепкая лонжеронная рама, неразрезные мосты Dana, огромные ходы пружинной подвески, модернизированная система подключаемого полного привода, понижающий ряд передач, два межколесных дифференциала с принудительными блокировками или задний повышенного трения, четыре пластины защиты днища, серьезные буксирные крюки и проушины, штатная внедорожная резина M/T - этим список внедорожных "фишек" и талантов Jeep Wrangler не исчерпывается.

Глубина преодолеваемого брода составляет внушительные 762 мм. Углы въезда, съезда и рампы "короткого" Wrangler - 36,4°, 30,8° и 25,8°! После очередного обновления американский внедорожник разжился новой многодисковой муфтой в раздатке, которая позволяет включать полный привод на любой поверхности (режим 4H Auto) и электронно отключаемым передним стабилизатором поперечной устойчивости (для версии Rubicon).

3. Стильный салон с передовым оснащением

Фото: Пресс-служба FCA

Двухдверки и четырехдверки Wrangler - по сути разные автомобили, однако их роднит стильная отделка салона с ненавязчивыми ретронотками. Квадратные формы внедорожника предполагают отличное ощущение габаритов водителем. Существенно и то, что интерьер Jeep Wrangler выполнен из прочных, легко моющихся и водостойких материалов, а в полу предусмотрены специальные заглушки для слива воды.

На заднем ряду четырехдверного "американца" просторно. Важно и то, что в Jeep Wrangler не сделано компромиссов относительно интеграции гаджетов (поддерживаются протоколы Apple CarPlay и Android Auto). Радует графикой и быстродействием тачскрин медиасистемы Uconnect с диагональю 8,4-дюйма. Из важных обновок выделим также стильный и ухватистый мультируль с подогревом, информативную аналоговую приборку с крупным цветным дисплеем борткомпьютера, на который выводятся цифровые показания скорости, кнопку пуска мотора, центральную консоль с блоком раздельного климата, камеру заднего вида и передние и задние парковочные датчики.

В списке опциональных электронных ассистентов значатся адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, уже упомянутая система мониторинга слепых зон и предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом. Наконец, качество материалов и сборки находятся на достойном уровне, а передние кресла стали заметно комфортнее. Багажное отделение двухдверного Wrangler можно считать разумно достаточным, у четырехдверки же имеем уже 897 л за задними сиденьями (от пола до потолка) и 2050 л в сложенном виде.

4. Эффективная агрегатная связка

Фото: Пресс-служба FCA

Jeep Wrangler поставляется на рынок Таможенного союза с безальтернативным, но очень подходящим ему бензиновым мотором. 2-литровая "турбочетверка" развивает 272 л.с. и 400 Нм, работает в связке с надежным и вполне расторопным 8-диапазонным "автоматом".

Если вы не в курсе, этот альянс обеспечивает "рамнику" со снаряженной массой под две тонны разгон до "сотни" всего за 7,2 секунды! В то же время этот агрегат куда экономичнее, чем старший 3,6 литровый атмосферный V6, доступный на других рынках. (9,1 л/100 км против 11,4 л/100 км). Экономичности способствуют также доработанный софт коробки и ранее не применявшаяся на этой модели система "Старт/стоп".

5. Подвеска

Фото: Пресс-служба FCA

Jeep Wrangler подкупает тем, что, с одной стороны, подвеска относительно мягкая (в сравнении, к примеру, с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport), позволяет ехать не разбирая дороги, а с другой - энергоемкая, длинноходная и соответственно не допускающая пробоев.

"Лежачих полицейских" можно проходить, не сбрасывая газ. Как следствие, Wrangler остается одним из самых комфортных рамных внедорожников как на асфальте, так и вне его. По крайней мере, если речь идет о "гражданских" исполнениях Sport и Sahara, а не "хардкорной" версии Rubicon с усиленными упругими элементами подвески.

Минусы

Фото: Пресс-служба FCA

1. Управляемость на асфальте

Рамная конструкция, высокий центр масс и коробчатые формы предопределяют такие до конца не изжитые недостатки, как парусность на высоких скоростях (при встречном разъезде с грузовиками и при сильном боковом ветре), заметные крены в быстрых поворотах, рыскание на высоких скоростях, которое усугубляют специфические настройки рулевого привода.

Соответственно на высокой скорости приходится подруливать. Баранка же с набором темпа езды не тяжелеет в достаточной мере. К тому же руль очень "длинный" (3,5 оборота от упора до упора), и машина реагирует на управляющие действия с некоторым запаздыванием. На шоссе в том числе и за счет большого клиренса и оснащения высокопрофильной резиной дает о себе знать вертикальная раскачка.

Фото: Пресс-служба FCA

2. Шумоизоляция

Назвать Wrangler самым шумным в сегменте мы не рискнем. Но, если сравнивать с премиальными конкурентами, акустический комфорт на средней и высокой скорости здесь ощутимо ниже. Уже на 80 км/ч слышен и двигатель на "форсаже", гул зубастых шин, и характерный аэродинамический писк.

Фото: Пресс-служба FCA

3. Эргономические огрехи

Даже после модернизации сохранился неважный обзор в салонное зеркало. Пробираться в салон и выходить из него неудобно, приходится далеко выставлять ногу, будто переступая через препятствие. Задние двери узковаты.

Передним сиденьям не хватает боковой поддержки, а водительское кресло еще и прижато к левой двери, так что человек за рулем вынужден смещаться левее от центра салона (зато можно открыть окно и посмотреть, что там на "оффроуде" под передними колесами). Рукоятка управления механизмом раздаточной коробки движется по пазам с заметным усилием.

Фото: Пресс-служба FCA

4. Не самые эффективные тормоза

Тормозную систему Wrangler не назвать недостаточно эффективной. Тем не менее, запаса по замедлению не ощущается. Но даже хуже то, что связь хода педали с тормозным усилием здесь нелинейна. С началом процесса торможения кажется, что замедление - меньше ожидаемого. Однако когда вы продолжаете жать на левую педаль, внедорожник клюет носом и резко останавливается.

Фото: Пресс-служба FCA

5. Высокая цена и дорогие опции

Цены на двухдверку и пятидверку Wrangler начинаются с 4 620 000 рублей и 4 945 000 рублей соответственно. Но даже если вы выберете машину топовой комплектации, которая обойдется еще примерно на 1 млн рублей дороже, вам все равно придется доплатить за ключевые опции и в частности - за упомянутые выше системы безопасности. К примеру, для "четырехдверки" адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, светодиодный адаптивный свет, ассистент перестроения и другие электронные ассистенты предлагаются в различных пакетах допоснащения.