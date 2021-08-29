Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле

Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать территорий, прилегающих к аэропорту Кабула. Такое заявление опубликовано в субботу на сайте дипмиссии на "фоне достоверных данных об определенной угрозе".

Отмечается, что все граждане США, находящиеся вблизи аэропорта, должны немедленно покинуть его окрестности, пишет ТАСС. В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам также следует отказаться от поездок в аэропорт Кабула и не подходить ни к одним из его ворот.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные считают высокой вероятность новой террористической атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Хозяин Белого дома отдал приказ военным принять все меры для защиты личного состава.