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Рубрика: В мире

Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта в Кабуле

Посольство США в Афганистане призвало американцев избегать территорий, прилегающих к аэропорту Кабула. Такое заявление опубликовано в субботу на сайте дипмиссии на "фоне достоверных данных об определенной угрозе".

Фото: Donald R. ALLEN / US AIR FORCE / AFP
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Отмечается, что все граждане США, находящиеся вблизи аэропорта, должны немедленно покинуть его окрестности, пишет ТАСС. В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам также следует отказаться от поездок в аэропорт Кабула и не подходить ни к одним из его ворот.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные считают высокой вероятность новой террористической атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Хозяин Белого дома отдал приказ военным принять все меры для защиты личного состава.

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