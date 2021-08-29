Пушков: Глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Киева в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочарована Украиной, а Украина разочарована ее заявлениями. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя реакцию Киева на заявление Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в Европейский союз.

По словам российского сенатора, глава Эстонии дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. "О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики", - написал Пушков.

Он отметил, что глава Эстонии лишь выразила скептическое мнение об Украине, господствующее в странах ЕС. Новостью оценки и прогнозы Кальюлайд ни для кого в Европе не являются. В том числе и для самой Украины, заключил сенатор.

Напомним, ранее Керсти Кальюлайд, перед отъездом из Киева, где она участвовала в так называемой "крымской платформе", дала местному изданию "Европейская правда" интервью, полное неприятных для официального Киева констатаций. Она посоветовала подождать еще лет 20 до вступления в ЕС, перечеркнула мечты о близком вступлении в НАТО и назвала плохой идеей инвестиции в современную Украину. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова о неготовности Украины к членству в ЕС не соответствуют дружественному характеру отношений между странами.