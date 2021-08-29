СКР начал проверку информации об украинских карателях на Орловщине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил управлению СКР по Орловской области провести проверку рассекреченных сведений о массовых казнях жителей региона во время Великой Отечественной войны.

Напомним, в рамках акции "Без срока давности" УФСБ по Орловской области опубликовало протоколы допросов члена карательного отряда "Украинская компания", зверствовавшего в Знаменском районе в 1942 году. На счету отряда более 170 убитых местных жителей, включая женщин, стариков и грудных детей.

- Руководителю следственного управления по Орловской области Ермакову П.В. поручено организовать доследственную проверку и представить доклад, - сообщили в СКР.