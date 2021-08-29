Жителей ЦФО предупредили о резком похолодании 1 сентября

Резкое похолодание прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) 1 сентября. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, до 31 августа в ЦФО будет относительно тепло, температурный фон в диапазоне +20…+25 градусов. Затем пройдет атмосферный фронт с северо-запада и резко начнется понижение температуры.

Уже к вечеру 1 сентября температура воздуха не будет превышать плюс 15-18 градусов в Подмосковье, а на западе ЦФО - не выше 14-17 градусов тепла. "Температура сразу на 5-8 градусов будет ниже, чем в конце августа", - цитирует ТАСС Варакина.

По информации Гидрометцентра, днем 2-3 сентября в Тверской области температура будет 15-16 градусов тепла, в Калужской - плюс 16-17, в Смоленской - плюс 15-20, в Орловской - плюс 17-19, в Брянской области - 17 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются заморозки - ночное понижение температуры до минусовых значений. Понижение температуры прогнозируется на севере европейской территории, а также в Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке.