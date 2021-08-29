Прокуратура Башкирии взяла на контроль дело об убийстве 15-летней девочки

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 15-летней девочки-подростка в Бирском районе и организовала проверку по данному факту.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, мать хватилась дочери в ночь на 26 августа - девочка не вернулась домой после празднования дня рождения подруги. Стражи порядка обнаружили тело подростка в яме, а затем вышли на след подозреваемых - 21-летнего и 24-летнего жителей Бирского района. Они задержаны. Мужчины дали признательные показания. По версии следствия, они изнасиловали и убили девочку, а затем спрятали тело недалеко от дома, где произошло преступление. Региональный следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".