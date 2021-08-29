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29.08.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

Саров заволокло дымом от лесных пожаров в Мордовском заповеднике

Текст: Мария Волкова
Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Сильное задымление в Сарове связано с изменением направления ветра, из-за которого город заволокло дымом от лесных пожаров в Мордовии. По данным на сегодняшнее утро на территории города очагов пожаров нет.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Более 80 процентов лесных пожаров на Среднем Урале началось из-за людей

Об этом сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. Жители Сарова сегодня утром начали массово жаловаться в соцсетях на смог, окутавший город. Сейчас Центр эпидемиологии проводит мониторинг состава воздуха.

За минувшие сутки очаг возник на территории городского округа Первомайск. Угрозы населенным пунктам нет. За вчерашний день авиация сбросила на горящие участки около 500 тонн воды.

Вчера губернатор Глеб Никитин посетил поселок Стеклянный вблизи Сарова, который сильно пострадал от пожара. По словам главы региона, сейчас ведет работа по определению статуса пострадавших объектов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Лесные пожары

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