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29.08.2021 20:04
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после стрельбы в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска проверит законность выдачи оружия мужчине, который устроил стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства.

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Напомним, в Заельцовском районе Новосибирска 59-летний пьяный мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна своей квартиры на третьем этаже. Под огонь попали прохожие. Стрельба велась из охотничьего ружья дробью. Пострадали пять человек - трое получили незначительные ранения, двоих госпитализировали. Стрелявший сдался полиции.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Прокуратура проверит законность выдачи оружия задержанному, подлинность медсправки. Сотрудники надзорных органов также выяснят полноту проверок владельца со стороны уполномоченных сотрудников Росгвардии.

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