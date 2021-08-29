Названа причина массового ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

Правоохранители назвали опасный обгон предварительной причиной ДТП с участием четырех автомобилей на Ставрополье, в котором погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой управление ГИБДД по региону.

"Легковой автомобиль допустил столкновение с тремя встречными машинами, - рассказали в управлении. - По предварительным данным, водитель иномарки Honda Prestige для осуществления маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся поочередно с автомобилями LADA Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир LADA, а также водитель и два пассажира Honda".

Напомним, авария произошла возле села Подгорное в Георгиевском городском округе на 311-м километре автодороги Минеральные Воды - Кочубей. По информации ГУ МЧС по региону, при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика пять человек погибли и двое (в их числе находившийся в автолюльке, годовалый ребенок из Niva) доставлены в больницу.

Все пострадавшие и погибшие в аварии - жители Ставропольского края. В данный момент на месте ДТП работают наряды ДПС. Полиция устанавливает обстоятельства и степень ответственности участников происшествия.