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29.08.2021 20:56
Рубрика: Происшествия

Названа причина массового ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СК Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СК
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СК

Правоохранители назвали опасный обгон предварительной причиной ДТП с участием четырех автомобилей на Ставрополье, в котором погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой управление ГИБДД по региону.

Фото: Пресс-центр МВД по РА
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"Легковой автомобиль допустил столкновение с тремя встречными машинами, - рассказали в управлении. - По предварительным данным, водитель иномарки Honda Prestige для осуществления маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся поочередно с автомобилями LADA Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир LADA, а также водитель и два пассажира Honda".

Напомним, авария произошла возле села Подгорное в Георгиевском городском округе на 311-м километре автодороги Минеральные Воды - Кочубей. По информации ГУ МЧС по региону, при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика пять человек погибли и двое (в их числе находившийся в автолюльке, годовалый ребенок из Niva) доставлены в больницу.

Все пострадавшие и погибшие в аварии - жители Ставропольского края. В данный момент на месте ДТП работают наряды ДПС. Полиция устанавливает обстоятельства и степень ответственности участников происшествия.

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