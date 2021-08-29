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29.08.2021 11:03
Рубрика: Экономика

Стало известно, где этим летом предпочитали отдыхать россияне

Текст: Александр Ершов
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Жители России летом 2021 года чаще всего отдавали предпочтение отдыху на курортах Кубани - в Сочи, Геленджике, Анапе и Туапсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Фото: GettyImages
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"Среди российских направлений неизменным остается приоритет путешественников по пляжному отдыху. В такой категории предпочтение отдавали Черноморскому побережью с лидером в этом направлением - Сочи, - говорится в исследовании. - Аналитики банка посчитали, что средняя сумма одной покупки по пластиковым картам в городе Сочи составила 1 437 рублей. А средние чеки в самых востребованных курортах Краснодарского края составили: Геленджик - 1 002 рублей; Анапа - 1 171 рублей; Туапсе - 809 рублей".

Вторым по популярности видом отдыха стал городской туризм. Причина в том, что во время пандемии произошло замещение туров в города Европы на поездки по отечественным культурным центрам.

В данной категории, отмечают эксперты, бессменным лидером остается Санкт-Петербург; "Летом 2021 года он сохранил свое первенство. Средний чек одной покупки по банковской карте в Санкт-Петербурге этим летом составил 1 415 рублей. На втором месте по популярности оказался Калининград, здесь средняя сумма одной покупки составила 1 291 рублей".

Также отмечается, что нынешним летом многие россияне отдыхали и на современных оздоровительных курортах.

По данным исследования, популярными остаются оздоровительные туры на Алтай с его уникальными восстановительными методиками. А еще - Подмосковье (например, Истра, Пушкино) и Ивановская область (Плес). Средняя сумма одной покупки по карте в них составила 1 581 рублей.

Как отметили эксперты, "на последней строчке географического рейтинга топ-5 направлений-лидеров оказались отели и пансионаты Подмосковья. Средний чек по картам здесь 983 рублей".

А вот те, кто летом решил отправиться за границу, чаще всего выбирали Грецию (средний чек одной покупки - 23 736 рублей), Черногорию (6 934 рублей) и Хорватию (11 583 рублей). По словам аналитиков, это объясняется наличием в них большого числа свободных и недорогих апартаментов на побережье для аренды. Кроме того, многие туристы имеют вид на жительство в Европе или открытые визы.

В список популярных зарубежных туристических направлений также вошли Турция (средняя сумма покупки по карте составила 7 400 рублей), Италия и Франция (средний чек одной покупки по карте в Италии составил 42 978 рублей, во Франции - 33 176 рублей).

Кстати

С начала нынешнего года Краснодарский край посетили более 11 миллионов туристов. Это, по данным администрации региона, сопоставимо с цифрами допандемийного 2019 года, который стал рекордным для Кубани по количеству принятых отдыхающих (около 15 миллионов человек).

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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