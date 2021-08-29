В Гидрометцентре рассказали, когда завершится бархатный сезон на юге РФ

В этом году бархатный сезон на курортах российского юга будет продолжаться до конца первой декады октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что ожидается настоящий бархатный сезон, но не такой продолжительный, как в прошлом году, когда он завершился только в конце октября.

"В этом году, по предварительным расчетам, сезон отдыха продлится до первой декады октября, включая первую декаду", - цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд добавил, что в первую неделю сентября температура воздуха и воды на российских курортах будет высокой, причем, примерно на 2-4 градуса выше нормы, и теплым ожидается весь месяц. Сейчас температура воздуха находится в диапазоне 25-30 градусов.

Между тем, Центральную Россию и СЗФО уже в середине следующей недели ждет наступление осени - как сообщили синоптики, со 2 сентября начнется похолодание, а к концу недели в некоторых регионах температура может опуститься до нуля.