Российские банки стали выдавать меньше кредитов

Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, в прошлом месяце россияне взяли 1,123 миллиона кредитов на 347,7 млрд рублей. Это на 0,2 меньше в количественном отношении, а объем сократился на 6%.

По словам гендиректора "Эквифакса", сокращение выдачи потребкредитов может быть вызвано ужесточением требований ЦБ. "Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что отчасти может быть следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов", - объяснил он.

Лагуткин считает, что в августе ожидать подобной динамики не стоит, так как этот месяц остается стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении плавающей ставки по кредитам. Согласно поправкам, запрещается применять плавающую процентную ставку по потребительским кредитам, выданным на срок до одного года или свыше 20 лет. В случае принятия проекта правило будет действовать с 1 апреля 2022 года.