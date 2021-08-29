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29.08.2021 15:05
Рубрика: Экономика

Лайнер МС-21 начнет регулярные рейсы в 2022 году

Текст: Евгения Думанская

Уже в следующем году гражданский лайнер МС-21 начнут использовать для регулярных авиарейсов, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Крыло из российских композитов установлено на МС-21-300

Как сообщил Слюсарь в эфире телеканала "Россия-1", новый гражданский лайнер начнет выполнять регулярный рейсы в 2022 году, эксплуатирующей авиакомпании будут переданы четыре самолета.

Сейчас МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства первых самолетов. Базовая модель МС-21-300 оснащена американскими двигателями, также запланированы еще две версии, включая лайнер вместимостью до 250 мест. Ожидается, что в конце года базовая модель получит летный сертификат.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что создание лайнеров задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, но сейчас все вопросы решены.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация ОАК Лайнер МС-21 РГ-Видео

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