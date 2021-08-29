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29.08.2021 15:57
Рубрика: Общество

Российский космонавт снял с МКС идущий к США ураган "Ида"

Российский космонавт Олег Новицкий снял движущийся к США ураган "Ида" с борта МКС.

"Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом Ида... Он движется к побережью США со скоростью порядка 25 километров в час", - говорится в подписи к изображению в Telegram-канале "Роскосмоса".

Напомним, что ураган "Ида", который накануне прошел по западным провинциям Кубы, не причинив Острову Свободы серьезных разрушений, набирает силу в Мексиканском заливе, приближаясь к побережью США. По прогнозам американского Центра за наблюдением за ураганами, "Ида" достигнет территории штата Луизианы 29 августа, усилившись до урагана 4 категории из 5 возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган "Ида" может стать сильнейшим для Луизианы с 1850-х годов
Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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