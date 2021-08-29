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29.08.2021 16:24
Рубрика: Власть

Шойгу: Дальность гиперзвукового оружия может быть увеличена

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что дальность, скорость и точность гиперзвукового оружия могут быть увеличены.

Фото: MOD/ AFP
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"У нас в перспективе, причем совсем недалекой, увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия", - сказал Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава Минобороны также заявил, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах в 2021 году превысит 2 тысячи единиц.

"Мы утвердили единый подход к беспилотникам. И у нас сегодня все понятно, и мы получаем серийные комплексы беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.

Ранее Шойгу поручил ускорить испытания нового оружия для летчиков.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Оружие XXI века

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