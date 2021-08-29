США захотели возродить "Каспийского монстра"

Американское агентство передовых военных разработок DAPRA опубликовало запрос на создание транспортного экраноплана. С его помощью Пентагон рассчитывает обеспечивать оперативное снабжение своих баз и флотов в отдаленных точках Мирового океана. До сих пор попытки построить экраноплан в США заметных успехов не принесли, в то время как в СССР было построено несколько вариантов - правда, все в единственном экземпляре. Самым известным стал экраноплан-ракетоносец "Лунь", прозванный "Каспийским монстром".

В опубликованной Dapra заявке говорится о быстроходном транспортном судне, использующем эффект экрана. Оно должно быть способно взлетать и садиться на воду, подниматься достаточно высоко, чтобы не испытывать проблем из-за волнения на море, и перевозить не менее 100 тонн груза. Транспортный самолет C-17 Globemaster перевозит 141 тонну, но требует оборудованной взлетно-посадочной полосы, напомнил Popular Mechanics.

Экранопланы, скользящие над водой на подушке сжатого аэродинамикой воздуха, могут подходить к любому берегу, а по скорости опережают передовые десантные суда на порядок. Построенный в 1986 году "Лунь" мог перевозить 100 тонн войск и техники на 1080 миль со скоростью более 500 км/ч. Для своего времени советский экраноплан был хорошо вооружен: шесть противокорабельных ракет "Москит", четыре автоматических зенитных пушки.