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29.08.2021,  
14:25
Текст:  Антон Валагин

США захотели возродить "Каспийского монстра"

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Американское агентство передовых военных разработок DAPRA опубликовало запрос на создание транспортного экраноплана. С его помощью Пентагон рассчитывает обеспечивать оперативное снабжение своих баз и флотов в отдаленных точках Мирового океана. До сих пор попытки построить экраноплан в США заметных успехов не принесли, в то время как в СССР было построено несколько вариантов - правда, все в единственном экземпляре. Самым известным стал экраноплан-ракетоносец "Лунь", прозванный "Каспийским монстром".

Фото: Пресс-служба ЗВО
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В опубликованной Dapra заявке говорится о быстроходном транспортном судне, использующем эффект экрана. Оно должно быть способно взлетать и садиться на воду, подниматься достаточно высоко, чтобы не испытывать проблем из-за волнения на море, и перевозить не менее 100 тонн груза. Транспортный самолет C-17 Globemaster перевозит 141 тонну, но требует оборудованной взлетно-посадочной полосы, напомнил Popular Mechanics.

Экранопланы, скользящие над водой на подушке сжатого аэродинамикой воздуха, могут подходить к любому берегу, а по скорости опережают передовые десантные суда на порядок. Построенный в 1986 году "Лунь" мог перевозить 100 тонн войск и техники на 1080 миль со скоростью более 500 км/ч. Для своего времени советский экраноплан был хорошо вооружен: шесть противокорабельных ракет "Москит", четыре автоматических зенитных пушки.

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