Туристы назвали самые раздражающие вещи в российских регионах

Российские туристы, путешествующие по стране, больше всего жалуются на плохую инфраструктуру и высокие цены. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Среди других раздражителей - отношение местных жителей, загрязненность, климат, плохое качество мобильной связи, отсутствие экскурсий и развлечений.

Сами местные жители, в свою очередь, недовольны невоспитанностью туристов, их неуважительным отношением к коренному населению и мусором, который путешественники оставляют после себя.

Всего в опросе приняли участие 2400 респондентов из всех регионов России.

Ранее туроператоры назвали самые привлекательные направления для отдыха в России осенью. Это черноморские курорты, Санкт-Петербург, Калининград, Алтай, Нижний Новгород, Хакасию, Казань и Дагестан.