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29.08.2021 21:50
Рубрика: В мире

Ураган "Ида" достиг побережья Луизианы

Ураган четвертой категории "Ида", который сформировался в Атлантическом океане, обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Луизиана. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: "Роскосмос"
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По данным метеорологов, скорость ветра в пределах урагана достигает 67 м/с. Уже более 167 тысяч потребителей в штате остались без электричества.

Представители местного оператора электросетей предупредили, что жители могут испытывать перебои с электричеством на протяжении нескольких недель.

Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс выразил опасения, что ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия.

Ураган "Ида" накануне прошел по западным провинциям Кубы, при этом не причинив Острову Свободы серьезных разрушений. Кубинские власти накануне приближения непогоды были вынуждены провести эвакуацию около 10 тысяч жителей.

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