В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег

Согласно прогнозу центра "Фобос", уже на следующей неделе жителей некоторых регионов России может ждать первый снег.

В Северо-Западных регионах 3-5 сентября ночные температуры могут опуститься до 0 градусов, при этом будут наблюдаться обильные осадки. При понижении температуры в отдельных районах Карелии, Коми, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей может быть мокрый снег. Не исключен первый снег на севере Пермского края и Свердловской области, а также в Кировской, Тверской, Ярославской и Костромской областях.

Центральную Россию на будущей неделе ждет наступление осенней погоды - столбики термометров ночью будут на уровне 8-13 градусов, днем воздух может прогреваться до 16 градусов. При этом ожидаются дожди и холодный сильный ветер. Кроме того, из-за резкой смены погоды прогнозируется "барическое дно" - атмосферное давление стремительно упадет до низких показателей.

"Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градусов холоднее реальной температуры", - добавили в центре "Фобос".