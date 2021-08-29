WP: Байден отзовет всех дипработников из Афганистана к 31 августа

Президент США Джо Байден намерен к 31 августа отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона. Такую информацию в субботу распространила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то, когда это произойдет. Окончательное решение на этот счет еще не принято, пишет ТАСС.

Как заявил сотрудник госдепартамента высокого ранга, сейчас в ведомстве разрабатывают детальный план того, как США будут продолжать предоставлять консульскую поддержку и содействовать выезду из Афганистана тех, кто захочет покинуть страну после 31 августа.

Ранее президент США Джо Байден предупредил о высокой вероятности новой террористической атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. По его словам, ситуация остается "чрезвычайно опасной". Хозяин Белого дома отдал приказ военным принять все меры для защиты личного состава.