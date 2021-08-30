Агрегатор такси не вправе повышать цены при низком заряде батареи у клиента

Гражданин вправе потребовать компенсации с агрегатора такси, если тот при заказе поездки завысил цену из-за низкого заряда батареи у клиента. Более того, по мнению заведующего бюро адвокатов "Де-юре", почетного адвоката России Никиты Филиппова, такие действия могут быть квалифицированы, как мошенничество.

В СМИ появилась информация о том, что у некоторых онлайн-сервисов такси цены за поездку вырастают, если при заказе у клиента низкий заряд батареи. Расчет строится на том, что человек нервничает из-за скорого отключения телефона и потому согласится заплатить больше. Юристы рекомендуют фиксировать такие случаи, в том числе делая скриншоты с экрана, и потом подавать жалобы.

"Если такой факт будет установлен, то очевидно, что это незаконно. Такие недобросовестные действия могут быть квалифицированы как мошенничество, - говорит Никита Филиппов. - Да и в гражданском праве такой подход противоречит основным принципам. Например, в Гражданском кодексе есть такое понятие как "кабальная сделка", т.е. сделка, которая заключается на крайне невыгодных условиях в силу стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась. В этом случае данные положения вполне применимы к таким фактам. Но проблема в том, что цена вопроса в каждом случае крайне незначительна, идти в суд по такому поводу - явно в убыток. В этом случае остается надеяться только на какого-нибудь энтузиаста, готового сломать такую практику, если она уже существует".

Сначала необходимо обратиться с жалобой в администрацию онлайн-сервиса такси. Затем можно написать заявление в Роспотребнадзор или в прокуратуру. Кстати, как напоминает Никита Филиппов, в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится несколько законопроектов, предлагающих правовое регулирование деятельности агрегаторов.

"Но только один из них принят в первом чтении, - говорит адвокат. - В пояснительной записке к этому законопроекту указано, что он устанавливает требования к агрегаторам, особенности осуществления их деятельности, в том числе запрет передачи заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси, закрепляется порядок и основания ответственности агрегаторов и перевозчиков за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, устанавливается запрет передачи разрешений на деятельности такси третьим лицам с целью осуществления ими деятельности легкового такси. Но, к сожалению, и этот законопроект "подвис", хотя был принят в первом чтении еще в декабре 2018 года".

Еще два законопроекта не дошли и до первого чтения. Тем не менее, сейчас нарабатывается практика по взысканию компенсаций с агрегатов за те или иные нарушения прав потребителей. Несколько лет назад пленум Верховного суда России принял специальные разъяснения, в которых подчеркнул, что онлайн-сервисы такси должны отвечать за вред, причиненный пассажирам.

О том, как складывается судебная практика, читайте в статье в ближайшей полосе "Право" в РГ.