АКРА оценило новые соцвыплаты в 450-500 млрд рублей

Социальные антикризисные меры обойдутся правительству в 450-500 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Большая часть этих средств (90%) будет направлена на выплаты пенсионерам.

"Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450-500 млрд рублей", - отметили в АКРА.

Среди последствий выплат эксперты назвали прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения (0,8%-0,9%), незначительное увеличение инфляции и дополнительный рост ВВП на 0-0,25 п.п., эффект которого будет распределен между 2021 и 2022 годами.

Напомним, с предложением выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей Владимир Путин выступил 22 августа. Президент подчеркнул, что средства должны получить все пенсионеры - в том числе и работающие, и военные. Кроме того, единовременную выплату в 15 тысяч рублей до конца года должны получить военные.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим из федерального бюджета выделят порядка 500 млрд рублей. Средства будут взяты из доходов, которые государство получит в этом году.