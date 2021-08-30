Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.08.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

Audi назвала точную дату смерти ДВС

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Компания Audi прекратит предлагать на территории стран Евросоюза автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2033 году. Об этом сообщил генеральный директор Audi Герберт Дюсманн на Берлинской климатической конференции.

Фото: Пресс-служба Adaptive City Mobility.
В Германии разработали дешевый электромобиль со сменными батареями

Согласно раскрытой им "дорожной карте", к 2025 году в европейской линейке Audi будет 20 моделей электромобилей. Нынешний 2021 год станет в некотором роде поворотным: под знаком четырех колец впервые будет представлено больше новых моделей электромобилей, чем автомобилей с ДВС.

После 2026 года на рынок ЕС компания будет выводить только чистые электромобили. Последний новый топливный двигатель Audi выпустит также в 2026 году. Вместе с тем Audi продолжит производить ДВС и предлагать автомобили с ними за пределами региона.

"Последний (европейский) двигатель внутреннего сгорания Audi будет лучшим из всех, что мы когда-либо создавали" - подытожил Герберт Дюсманн.

#Audi