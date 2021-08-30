Audi назвала точную дату смерти ДВС

Компания Audi прекратит предлагать на территории стран Евросоюза автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2033 году. Об этом сообщил генеральный директор Audi Герберт Дюсманн на Берлинской климатической конференции.

Согласно раскрытой им "дорожной карте", к 2025 году в европейской линейке Audi будет 20 моделей электромобилей. Нынешний 2021 год станет в некотором роде поворотным: под знаком четырех колец впервые будет представлено больше новых моделей электромобилей, чем автомобилей с ДВС.

После 2026 года на рынок ЕС компания будет выводить только чистые электромобили. Последний новый топливный двигатель Audi выпустит также в 2026 году. Вместе с тем Audi продолжит производить ДВС и предлагать автомобили с ними за пределами региона.

"Последний (европейский) двигатель внутреннего сгорания Audi будет лучшим из всех, что мы когда-либо создавали" - подытожил Герберт Дюсманн.