Цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE.

Стоимость тысячи кубометров топлива на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в октябре в понедельник достигла отметки в 600 долларов, и превысила ее. Утром цена превышала 590 долларов, но была тенденция к падению. Цены начали расти на фоне ожидания отчета "Газпрома" по МСФО.

Этим летом цены на газ в Европе бьют рекорды - потребление из-за жары было высоким, восполнить зимние потери в хранилищах не получалось. Оказывали влияние и другие факторы.

После объявления "Газпрома" о планах поставок по "Северному потоку-2" до конца года цены, стремительно пошли вниз, опускаясь ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Так, 19 августа цены опускались до уровня в 484 доллара.

Однако, потом стоимость газа снова стремительно пошла вверх, достигнув 30 августа новых рекордных отметок.