Чем можно заболеть, если часто пользоваться автомойкой

Некоторые водители заезжают на бесконтактную автомойку по несколько раз в неделю и самостоятельно очищают кузов от грязи. Однако такие объекты не зря признаны небезопасными для здоровья: к примеру, их нельзя размещать вблизи жилых домов.

Вред может нанести используемая на станциях самообслуживания химия, которая быстро разъедает въевшуюся грязь. Обычно автомобиль сначала обрабатывают струей воды под высоким давлением. А после этого на поверхность наносится пена, которую смывают буквально через несколько минут.

Если подержать состав дольше, чем сказано в инструкции, то может повредиться лакокрасочное покрытие, пишет aif.ru. Щелочь разъедает пластиковые детали, а хромированные со временем обрастают коррозией.

Кроме пены на автомойке используются стеклоочистители и пятновыводители. В состав последних входят поверхностно-активные вещества (ПАВ). Ради экономии владельцы многих автомоек предлагают клиентам дешевые препараты, содержащие метиловый или изопропиловый спирт. В качестве стеклоочистителя метанол в России применять запрещено.

При нагревании пары содержащихся спиртов попадают в дыхательную систему. После посещения автомойки некоторые жалуются на головную боль, головокружение и тошноту. Все это - симптомы интоксикации. Если она будет накапливаться с каждым визитом, то первой пострадает кожа, появится дерматит.

Накопление ПАВ в мужском организме нарушает репродуктивную функцию. Если вредные пары вдыхаются постоянно, то рано или поздно это приведет к хроническим проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системой.

В числе профессиональных заболеваний работников автомоек - боли в суставах из-за постоянной повышенной влажности и переохлаждений, дерматиты на коже, астма, снижение иммунитета и проблемы с печенью из-за накопленных токсинов.

Здоровью вредит не только используемая химия. Во время мытья кузова струей воды под давлением пыль, налипшая во время езды, поднимается в воздух с мельчайшими каплями и также попадает в легкие. Состоит она из продуктов сгорания и распада моторного масла, топлива, химических элементов, сопровождающих процесс окисления выхлопа.

В конечном счете пыль представляет собой концентрацию различных канцерогенов, провоцирующих онкологические заболевания. По этой причине автомойки вблизи жилых домов запрещены.

Пользоваться автомойкой можно, но нечасто. И при каждом визите нужно соблюдать технику безопасности. Стоит использовать защитную одежду, резиновую обувь, перчатки. А лицо и глаза обязательно нужно закрыть респиратором и очками.